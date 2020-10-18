熄燈近22年的台中市老字號書店「中央書局」，以全新面貌回來了！信誼基金會所捐助成立的上善人文基金會在2016年買下原址建物啟動重生計畫，18日正式開幕。信誼基金會董事長張杏如表示，「中央書局」是屬於歷史的、社會的，「重返」不是回到過去，而是不要忘記歷史，為台灣留下重要歷史文化地標。

位於目前台灣大道及市府路口「中央書局」，源於1925年一群熱血青年及文化界人士倡議成立「中央俱樂部」，並集資在1927年所創設，建築物於1945年起造，並在1948年開幕，成為當年仕紳、留學生及藝文人士交流聚會處所，也是早期民主政治、藝術文化啟蒙重要平台。隨時代變遷，「中央書局」在1998年黯然休業，讓藝文界懷念不捨。直到上善人文基金會在2016年買下原址建物，啟動重生計畫。

「中央書局曾經是我們這一代人仰望的地方，期許未來年輕人可以寫下新篇章！」台中土生土長的「中央書局」代表人張杏如，在開幕儀式感性地說，她懷著守護文化基地的使命感接下「中央書局」，重生的任務遠比想像中艱鉅，建物年久失修，結構評估、復建及內裝等過程花了3年之久，終於還給台中人一個城市的記憶。

熄燈近22年的「中央書局」18日正式開幕，以全新面貌回來了！未來將成為藝文生活平台。（陳淑芬攝）

融合古典和現代的「中央書局」以全新的面貌與台中鄉親再相見，政界、藝文界等各界人士雲集。考試院長黃榮村、立法院副院長蔡其昌、文化部長李永得及台中市長盧秀燕等近百人到場見證。

「中央書局」未來將以推動藝術文化生活平台為主定位，營業空間約有200坪，一樓有主題策展區及文創精品區，首推「浪漫的力量—台灣文化的青春年代」主題展；二樓為藝文生活空間，規劃有餐廳及親子閱讀藝文活動區；三樓為開放空間，將提供藝文休閒活動平台。

「中央書局」18日正式開幕，首推「浪漫的力量—台灣文化的青春年代」主題展。（陳淑芬攝）

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