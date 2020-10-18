「後悔罷韓」成為Google熱門關鍵字。(翻攝自Google搜尋網站)

高雄市市長韓國瑜遭罷免後，一眾「韓粉」仍不離不棄，各類討論也始終不間斷，最近在網路上，也出現不少後悔當初支持罷韓的「懺悔文」。對此，桃園市議員王浩宇指出，「後悔罷韓」成為本月Google搜尋爆紅的關鍵字，並分析似乎有一股力量正在鋪陳韓國瑜王者再起的聲浪。

王浩宇今在臉書上表示，「後悔罷韓」是本月Google的爆紅關鍵字，並指出，光是過去十天就有超過36篇新聞以「後悔罷韓」為主題，包含夜市沒人、路不平、民進黨洗腦都成為相關關鍵字，相關新聞的流量成長了300%以上，韓國瑜聲量也持續回升。

對此，王浩宇分析，有股力量正在帶風向，鋪陳王者再起的聲浪。

網友們也留言回應，「其實我很希望他去台北，繼續帶領國民黨」、「議員果然是真韓粉，天天再提韓國瑜」、「罷王是12月的亮點⋯⋯你準備去當網紅吧」、「其實你根本就喜歡韓國瑜吧？一直提他念念不忘呢」。

此外，對於韓國瑜的下一步會怎麼走，前高雄市新聞局長王淺秋則表示，韓國瑜現在真的還沒有下任何決定，等韓國瑜沉潛後，慢慢就會明朗。

＃後悔罷韓 是本月Google的爆紅關鍵字。 光是過去十天就有超過36篇新聞以 ＃後悔罷韓 為主題，包含夜市沒人、路不平、民進黨洗腦都成為相關關鍵字，相關新聞的流量成長了300%以上，韓國瑜聲量也持續回升。 有股力量正在帶風向，鋪陳王者再起的聲浪。 由王浩宇發佈於 2020年10月17日 星期六

(中時新聞網)