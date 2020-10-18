徐若瑄（Vivian）時隔14年回歸歌壇推出專輯《I’m V》，新歌〈好了啦〉MV以80年代香港賀歲片為靈感，用極具風格的鏡頭傳遞出歌詞裡面表達的人生百態，在龍蛇雜處的大酒樓中看盡人生縮影，MV力邀莊凱勛、林美秀，孟耿如合作演出，連徐若瑄最親近的家人也一同加入，華麗陣容大跳復古拍肩排舞，利用幽默、詼諧的拍攝手法，告訴大家無論多麼無奈厭世，都要輕鬆以待、一笑置之告訴自己「好了啦」！

〈好了啦〉MV講述的是小人物的人生百態，當徐若瑄聽到導演要設計一段「蛇蠍敗金女分手田僑仔」的故事時，立刻決定請來她擔任製作人的戲劇《誰在你身邊》中，把她折磨很慘的莊凱勛合作，徐若瑄開玩笑表示「要透過這支MV把他甩了進行『復仇』」，正在拍攝新戲的莊凱勛則排開行程義氣力挺，笑說：「能在動盪的2020年和好朋友一起參與這支很有溫度、很開心的MV，是忙碌之中的小禮物，就算被Vivian甩掉也覺得很幸福。」

螢幕形象沉穩、成熟的莊凱勛一直很想挑戰喜劇，這回嘗試誇張演技，他笑說：「我好多第一次都獻給Vivian了。」拍攝前備感壓力的莊凱勛苦練舞蹈，有京劇武生底子記動作難不倒他，但自嘲自己跳起舞來像打拳，「其他人跳起來都很妖嬈，我跳起來就有點...大家可以仔細看MV，可能會在眾人當中發現一個拳手」；徐若瑄、林美秀、孟耿如三人雖首度合作但私交甚篤，Vivian得知〈好了啦〉劇情安排「職場如宮鬥」情節，包括美豔菜鳥利用心機上位、擠下嚴肅的資深老鳥的故事，徐若瑄立刻想到她們，拍攝前僅發了一條訊息兩人就一口答應，讓徐若瑄直呼「賺到了，運氣太好了」！

徐若瑄此次難得邀請家人共同演出，首次在鏡頭前亮相的兩位外甥外型亮眼，平時對音樂也有興趣，打鼓、彈吉他樣樣來，這次和舅舅（徐若瑄親弟弟）一起參與MV拍攝，三人演出自然、生動，徐弟弟飾演在廚房中欺負菜鳥的大廚，要不斷破口大罵外甥，雖第一次演戲，卻沒有笑場一次OK，讓徐若瑄大感意外，外甥笑說：「因為舅舅在家常常罵人，所以罵得很順，早已經練就被罵的默契了。」突如其來的爆料笑翻現場。

徐若瑄日前拍攝新歌〈好了啦〉MV。（索尼音樂提供）

(中時 )