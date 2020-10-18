「2020臺灣能－潔能科技創意實作競賽」18日在國立科學工藝博物館舉辦精彩決賽，來自全國116所各級學校共110隊、533名優秀師生團隊角逐總獎金200萬元，用創意實現節能構想，替再生能源擘劃更多可能性。

台灣天然能源缺乏，能源科技發展的挑戰相較其它國家更為嚴峻。此競賽分為「在地實踐組」、「綠能建築組」及「微電影組」讓學子發揮不同技術層面的創意，引發國人共同關注潔淨能源議題，在生活中確實展開珍惜能源、愛護環境的行動。

國立彰化師範大學團隊的「智慧眼動節能屋」突顯高齡化及新冠肺炎蔓延的生活需求，透過眼動生理表現來傳達控制訊號，自主掌握照明需求；嘉義市私立輔仁高中團隊運用致冷晶片溫差發電，設計「冷氣廢熱發電裝置」讓冷氣具有反向發電、儲能功能。

宜蘭縣立三星國中團隊將報廢的公車活化再利用，結合太陽能發電，打造合作社、行動資訊車、能源推廣車等多功合一的創意潔能行動車；國立臺北科技大學創新設計碩士班團隊，拍攝「運動的潔淨能源實錄」紀錄片參賽，記錄運動產品開發過程，闡述現代能源開發及環境問題。國立臺南護理專科學校團隊拍攝「塵風往事」短片，探討火力與風力發電的優缺點，引發大眾深思。

(中時 )