挑戰280公分氣勢滂礡之作，「第21屆明宗獎全國書法篆刻暨印鈕」比賽18日在高雄市湖內區明宗國小盛大舉行，吸引千餘位書藝好手同場較勁。其中社會組書法類作品規定總長達280公分，大小選手們透過精湛筆法，展現書藝的力與美。

明宗國小推展書藝不遺餘力，不僅全國首設「明宗書法藝術館」，更將書法教學納為明宗國小校訂課程，致力推廣美學文化及弘揚書法篆刻教育，2000年起舉辦「第一屆明宗獎全國書法篆刻比賽」，第19屆起新增印鈕獎，如今已成國內書法篆刻界年度盛事。

明宗獎為了讓社會大眾都能一睹印鈕雕刻藝術之美，評選過程全程公開直播，第21屆明宗獎比賽結果，書法社會組第一名蕭一凡，篆刻社會組第一名劉俊男，高中學生組第一名萬冠輝，國中學生組第一名王淳禧，國小高年級學生組第一名薛伊涵，國小中低年級學生組第一名周子珺。印鈕比賽，第一名繆慧雯。

校長黃俊傑表示，社會組書法類決賽作品規定總長達280公分，是台灣獎賽中、最大尺幅者，考驗選手功力，更展現了明宗書法館的展場空間意涵。賽事今年也特別增設全台唯一的「裱褙獎」，鼓勵裱褙師的用心與讓作品更具美感，以提昇展覽的品味。

第21屆明宗獎全國書法篆刻暨印鈕比賽所有得獎作品，12月24日至明年1月21日止，將全數在明宗書法藝術館展出。

「第21屆明宗獎全國書法篆刻暨印鈕」社會組書法類決賽作品規定總長達280公分，是台灣獎賽中、最大尺幅者，可充份展現書藝的氣勢與形體之美。（高市教育局提供／袁庭堯高雄傳真）

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