分享粉嫩Q彈鮑魚的原PO表示，若是真實的也長這樣，自己肯定瘋狂吸食享用。(臉書社團《靠北婚姻》)

黎姓網友表示，看到這粉嫩Q彈鮑魚自己都快笑死。(臉書社團《靠北婚姻》)

1名黎姓網友在臉書社團《靠北婚姻》分享表示，粉嫩Q彈的鮑魚真的是太漂亮，他也認為這樣的光滑下體很棒，另外黎姓網友所分享的文中作者則覺得，若是真實鮑魚真的也像這樣子，自己肯定會把持不住，直接上前狂吸數分鐘。

此名黎姓網友PO文分享自己所看到的貼文，他表示自己觀看之後開懷大笑，但他認為海豚的鮑魚確實比正港的部位來的漂亮，雖然覺得這是件相當搞笑的事情，不過完全沒有能否認的餘地。

至於分享此圖的原PO也認為，海豚的鮑魚確實比兩腳站立的動物來的好看太多，也覺得在看完海豚的粉嫩Q彈後，實在覺得正港的不是這麼好看呢！他還說明，若是真實的跟海豚相同，他自己肯定會主動瘋狂吸食享用。

網友表示，「魚腥味？」、「人獸癖好現身說法了」、「去跟海豚過啊」；也有網友認為，「極品鮑魚不是羊嗎」、「此男人真是深不可測」、「確的這樣不用打碼」。

(中時新聞網)