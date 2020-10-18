中共十九屆五中全會本月底召開，預計會制定「十四五規劃」。瑞銀財富管理近日發表最新報告指出，「十四五規劃」將會強調雙循環策略、科技自給自足、城鎮化2.0及綠色經濟等4大主題。

瑞銀報告預期，因低基數效應，明（2021）年大陸經濟增速可能反彈至7％以上，但隨後將會進入中等增速，即5％至5.5％時代。

據路透報導，瑞銀財富管理投資總監辦公室亞太區投資總監及兼首席中國經濟學家胡一帆團隊撰寫的報告稱，4大主題中，「雙循環」策略將成為「十四五」的焦點，料將納入新5年計劃的戰略框架。

至於科技自給自足將獲推動，對大陸來說，技術創新和自給自足變得比以往任何時候都重要，特別是半導體和先進製造技術；預期大陸會對基礎研究、前沿研究和先進技術領域（例如晶片和半導體，機器人和高端機械）提供更多支援、加強知識產權保護，並增加鼓勵技術創新。

(旺報 )