原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一張一張商品照表示「最愛這一味，從小吃到大。」（摘自我愛全聯-好物老實説）

主打社區型便利商店的連鎖超市「全聯福利中心」，販售商品多元豐富，不時也推出優惠活動深受民眾支持。近日有一位網友分享再全聯購買一的一款經典零食，意外引起廣大迴響。這款「義美夾心酥」不但各種口味都有人喜愛，更是許多人小吃到大的零嘴，直呼「就愛這一味！」

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上貼出一張一張商品照表示「最愛這一味，從小吃到大。」立刻就引起網上熱議。原來這款商品是「義美夾心酥-椰子口味」，網友也紛紛表示，「童年滋味」、「 我阿姨從小也很愛吃」、「椰子口味好好吃，小時候喝喜酒最期待拿到這個回禮」。

除了椰子口味，更多人指出「花生」、「檸檬」也都很好吃，同一款夾心酥，甚至還有草莓、巧克力、牛奶、芋頭和咖啡等口味，都有網友支持。網友表示「很奇怪，蛋糕或零食都不喜歡椰子口味，就這餅乾我只愛椰子口味，別的加椰子都不愛，只有這款椰子的最愛」、「我愛檸檬...但義美的都愛」、「喜歡草莓還是檸檬口味的，巧克力也不錯」。

不過，眾人也點出，這款童年零食似乎在份量上出現「縮水」情形，表示「卻愈來愈小包啊」、「想當初一條一次吃不完，現在一次吃完」、「愛草莓、花生，但都縮水了」。而內行也透露，全聯賣場內除了咖啡，其他口味都找得到，但是「牛奶」口味卻限定在全聯直營店內才買的到！

(中時新聞網)