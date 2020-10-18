鐵花村音樂聚落培訓未來創作歌手，今天初試啼聲。（莊哲權攝）

綻放─鐵花村原創合輯（莊哲權攝）

台東有許多音樂璞玉，只要稍加琢磨就能發光發熱，但是資源相對缺乏，台東縣政府文化處結合鐵花村音樂聚落，培訓未來創作歌手，邀請金曲師資，歷經2年、逾300小時專業課程，完成首張創作合輯，18日熱滾滾出版，要為台東尋找下一位阿爆、桑布伊。

由台東縣政府文化處主辦、鐵花村音樂聚落承辦的第2屆「綻放在台灣東岸的鐵花-全備型音樂人才培訓課程」，40多位學員在長達1年4個月的課程中，除參與各項包括詞曲創作、編曲、合聲、錄音、舞台展演等課程學習，並至少完成1首自創曲，經由專業師資編曲、錄音等作業，共同錄製完成首張合輯。

縣長饒慶鈴表示，合輯裡12首歌曲，是從學員創作的40餘首原創曲中精心選出，這群來自台東各地的年輕朋友，平日身份有小酒館老板、護理師、小學老師、公務人員，也有尚未畢業的大學及高職學生，共同的興趣則是對流行音樂無可救藥的熱愛。

文化處長鍾青柏指出，文化部致力推動「文化產業鏈」、期能為台灣文化界開創出全新未來展望的同時，「綻放在台灣東岸的鐵花-全備型音樂人才培訓專案從人才培訓、錄音產業、展演訓練到合輯出版，並將資源帶往東部偏鄉地區，破天荒遠赴蘭嶼展演，並辦理兩場高水準的大師講座，充份達到文化產業鏈目標，值得肯定。

主辦單位表示，18日晚間在鐵花村的成果發表會為免費入場，歡迎民眾踴躍參加，前20名排隊入場民眾並將致贈合輯CD乙張，讓喜愛創作歌曲及現場演出的朋友，更能深刻感受到這張原創音樂合輯的魅力。

(中時 )