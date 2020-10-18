螃蟹米皇干貝粥雙人分享餐。（北投南豐天玥泉溫泉會館提供）

「泡湯美食SPA暢玩券」1張520元、買10送1。（北投南豐天玥泉溫泉會館提供）

台東南豐鐵花棧座落於台東市中華路與鐵花路上。（台東南豐鐵花棧提供）

2020臺北溫泉季將於10月22日登場，上周五熱鬧舉辦記者會，以「祈福」為主題推出各式活動、食宿優惠。北投溫泉業者推出「雙城」聯合住宿券，食宿皆狠殺至39折起。北投南豐天玥泉溫泉會館將於溫泉季同日舉辦線上旅展，並表示：「因受疫情影響，此回皆不參加溫泉季、ITF台北國際旅展的實體攤位，主攻線上旅展。」

漸入深秋濕涼的氣候，加上臺北溫泉季，近期北投溫泉旅宿備受民眾關注。南豐天玥泉溫泉會館線上旅展，推出明星商品「泡湯美食SPA暢玩券」1張僅520元、買10送1，以單券、雙券、五券等多元使用方式備受消費者青睞。另有「大眾裸湯泡湯套券」10張4200元、買10送1，以及全年最殺「美食泡湯雙人雙享券」1888元，業者表示，此為今夏全新完工的雙人禪式湯屋，搭配秋蟹季最夯的螃蟹米皇干貝粥雙人分享餐，推薦情侶、閨蜜、家人同遊。

不敗天后張惠妹自從宣布於台東開跨年演唱會，引發民眾搶購大眾交通票券及住宿客房等熱潮，據業者表示：「台東旅宿下半年旅遊熱潮、後勢仍看好，截至目前為止，整個12月已滿房，10至11月份訂房率達7成、民眾仍可預訂。」

台東南豐鐵花棧與北投南豐天玥泉皆屬南豐國際連鎖飯店集團，將於10月22日起至11月8日推線上旅展，主攻北投、台東「雙城遊」攬客，北投泡湯48折起、台東住宿39折起。台東南豐鐵花棧線上食宿優惠，1泊2食狠殺價2680元起；獨賣的2泊3食，直接多送2客「鐵花食坊」午、晚餐，誠意價4999元起。

(中時 )