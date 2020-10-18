在14日深圳經濟特區40周年慶祝大會上，大陸國家主席習近平表示，以清單批量授權方式賦予深圳在重要領域和關鍵環節改革上更多自主權。大陸國務院也推出一籃子27條改革舉措和40條首批授權事項。18日，深圳大禮包內容終於公布，包括推出深市股票股指期貨、展開創新企業境內發行股票或CDR試點等6大類共40條清單。

大陸國家發改委18日正式發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點首批授權事項清單》。

首批授權事項清單共有6大類40條，其中要素市場化配置方面13條，包括推進創業板改革並試點註冊制落地，建立新三板掛牌公司轉板上市機制；推出深市股票股指期貨，不斷豐富股票股指期貨產品體系；展開創新企業境內發行股票或存託憑證（CDR）試點，完善創新企業境內發行上市制度，推動具有創新引領示範作用的企業發行股票或存託憑證（CDR）並在深交所上市。

此外，營商環境方面8條，科技創新體制方面6條，對外開放方面7條，公共服務體制方面3條，生態和城市空間治理方面3條。

(旺報 )