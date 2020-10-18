吳依襄創作人生的第一首歌「和死神打賭」。（莊哲權攝）

台東馬偕醫院居家護理師吳依襄，參加鐵花村綻放課程培訓，由她創作的人生第1首歌「和死神打睹」，描述面臨摯愛的親人臨終前，是否要急救的內心掙扎，及到最後釋然的放手，詞曲不僅療癒人心，歌聲更唱進人們心坎裡。

「不願相信／你的生命只到這裡／即使機率剩下千分之一／也要為你和死神打睹」，這是吳依襄創作詞曲中的一段，她說，自己從事居家護理工作，常碰到重癱病患身上布滿各種管路，也看到家屬要放手又不捨的掙扎，希望藉由這樣的1首歌，撫慰人心。

愛唱歌的吳依襄是音樂素人，1年多前參加「鐵花綻放音樂人才培訓課程」，寫了這首「和死神打賭」，刻畫出面對親人臨終，是否要急救的掙扎，及最後釋然放手的心路歷程，獲得醫療人類學專家的讚賞。

吳依襄今年談戀愛了，所以她擺脫了沉重的生命議題，創作出輕快的戀曲「就喜歡和你不期而遇」，歌詞中她寫道：「我在晨曦中等你／在夕陽下等你／在星光點點的夜晚等你／從不遲疑」，這首歌收錄在今天剛出版的「綻放Bloom」鐵花村首張創作合輯裡。

吳依襄說，完成培訓課程，讓她更有信心在音樂這條路上繼續走下去。

(中時 )