基隆市教育處以4年為期，分階段對全市105間公私立幼兒園進行「幼兒園基礎評鑑」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市教育處以4年為期，分階段對全市105間公私立幼兒園進行「幼兒園基礎評鑑」。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市教育處以4年為期，分階段對全市105間公私立幼兒園進行「幼兒園基礎評鑑」，某幼兒園去年有課程規劃相關評鑑未通過，今年仍未改善，遭市府開罰6千元。

基隆市暖暖區某幼兒園去年評鑑時，「各班課程應採統整不分科方式進行教學」、「各班課程不得進行全日、半日或分科之外語教學」等課程規畫不符合規定，教育處指出，這間幼兒園沒有教學周誌，也沒有提供具體資料作為佐證，今年仍未改善，因此開罰6千元。

教育處長林祝里表示，幼兒園是孩子學習團體生活的第一個場域，學習方式須符合幼兒發展，從自身的生活經驗開始，規畫能引導幼兒探究的課程模式；以「沉浸、融入、統整」的教學方式，引導主動探究，讓幼兒在活動中學到整合的知識。

此外，林祝里說，遊戲是幼兒的天性，評鑑指標規定幼兒園每天須規劃30分鐘以上的「出汗性大肌肉活動」時間，許多園所只有讓小朋友律動、唱遊，並沒有運動到大肌肉，透過大肌肉的運動遊戲，讓幼兒的身體動作可以發展平衡、穩定、協調，刺激感覺統合，協助探索學習。

(中時 )