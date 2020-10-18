李欣恬／台北報導

疫情讓人對生命的消逝更加有感。現任職於德國碧娜鮑許烏帕塔舞蹈劇場的舞者田采薇與德國舞者揚．莫勒（Jan Moellmer），共同編創全新作品《苔痕》，表演者與鐵桶共舞，鑽入其中，或是爬上快4米高的鷹架，探索走過的痕跡，並通向未知的世界。

田采薇表示，她近年返台和FOCA福爾摩沙馬戲團一起尋找肢體表演的可能性，也因此感受到團隊不管是舞蹈動作還是馬戲動作，都很勇於嘗試，「他們讓我想到詩人袁枚的詩作〈苔〉，裡面提到：苔花如米小，也學牡丹開。即使馬戲在台灣的力量很微弱，但還是非常有生命力。」

《苔痕》裡運用了帽子、大環、空中環、大繩、球等道具，情境背景則是以團隊將要搬離原本位在社子島的故事為意象，表演者先是來到一座象徵衰敗的廢棄鷹架旁，開始回顧周圍的老建築，周圍出現的夥伴，有時給予支撐的力量，有時又突然消失。

田采薇畢業於北藝大舞蹈系、德國福克旺藝術學院，目前加入德國碧娜鮑許烏帕塔舞蹈劇場5年。她表示，整部作品探討消逝與存在，她近期特別有感，「最近在德國有認識的技術人員、工作夥伴，突然在家暴斃離開，叫人措手不及。這些消失，告訴我們，所有的存在都不是理所當然，經過的事情，快樂與悲傷，我們最後回頭望時，都會記得美好的事。」《苔痕》將於10月24日、25日，在新北雲門劇場登場。

(中時 )