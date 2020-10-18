雲林縣虎尾鎮虎尾國小「阿公阿嬤級」學生與百歲老師葉孟拱（前中），半世紀的吾愛吾師傳為美談。（張朝欣攝）

雲林縣虎尾鎮虎尾國小第26屆6年戊班學生，感念導師葉孟拱的春風化雨，18日在畢業50年後舉辦「走過1甲子，感恩1輩子」同學會，今年已百歲的葉孟拱雙眼失明，但對每名學生如數家珍，20餘名60歲的「資深學生」聆聽老師細說從前，時空彷彿回到半世紀前。

「吳金燕妳是班長，個性很有點凶，但把班級管理得很好」、「吳水是班上第1名，不過是從後面算過來的」，百歲班導葉孟拱雖然眼睛看不見，但記憶力驚人，只要聽到名字，就有如電腦般說出每名學生的特點，讓學生們大呼「老師您也太神了吧」。

虎尾國小第26屆6年戊班，18日在虎尾米多力餐廳舉辦「走過1甲子，感恩1輩子」同學會，20餘名年逾60歲的學生，都已是阿公阿嬤了，但在百歲老師前，就像50年前10歲孩童般，充滿敬意地向老師問好。

擔任班長的吳金燕表示，老師對班上學生就像自己孩子一樣照顧，當時同學家境都很差，沒錢補習，老師就叫大家下課後到家裡課後輔導，不僅沒有收錢，還提供餐飲、點心，在那個缺乏物資的年代，老師就像慈愛的父親，陪伴他們度過艱辛的歲月。

葉孟拱回憶昔日，他20歲時與同學從大陸廈門搭船來台，沒想到因戰亂無法回去，先後在西螺鎮中山國小、吳厝國小教書，後來調到虎尾國小成為5、6年級戊班導師，這是他到虎尾國小負責的第1個班級，因此印象特別深刻。

20餘名「阿公阿嬤學生」還陪著老師到學校舊址旁的水塔回憶過往，大家說水塔是下課後最受歡迎的遊戲場所，老師聽著大家七嘴八舌聊起往事，微笑地說「你們還是這麼的愛吵鬧」。

(中時 )