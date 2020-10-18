影后周迅演技精湛，她還是史上第一位獲得金馬獎、香港金像獎、大陸金雞獎三金后冠的大滿貫演員，同時，周迅還以獨特的靈氣，讓她有「落入凡間的精靈」的美名，而今（18日）是周迅的46歲生日，工作室和好友陳坤都不約而同曬出多張周迅美照，女神不只顏值絕美，周迅更是凍齡到超不科學。

46歲的周迅顏值白皙、零細紋，保養有術超不科學。（圖／取材自i周迅微博）

周迅今天迎接46歲生日，工作室在凌晨零點一到，就在微博曬出周迅美照，並發文寫下：「我迅，生日快樂 新的一歲，平安、健康、幸福，一直愛妳」，照片中的周迅膚質白皙、零細紋，周迅的美顏甚至還會發光。

儘管周迅對鏡頭耍酷，但依舊不減她的凍齡程度，周迅俏麗模樣宛如少女，一點都看不出她已46歲了。而周迅的好友陳坤則是在凌晨零點1分曬出9張周迅美照，有周迅頂著精緻妝容照，也有女神的素顏，以及陳坤與周迅的自拍照，周迅一張嫩臉超不科學。

陳坤微博全文。（圖／取材自陳坤微博）

其實陳坤與周迅擁深厚的交情，雙方在2000年合作《像霧像雨又像風》時就一拍即合，而周迅每年生日都有陳坤準時發文慶生，今年也不例外，陳坤雖然只寫下4字「生日快樂」，但兩人的好交情早已溢於言表。

(中時新聞網)