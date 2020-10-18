「北港國際糕餅麻油節」結合古蹟闖關，好吃又好玩。（張朝欣攝）

「2020北港國際糕餅麻油節」18日在雲林縣北港鎮武德宮廣場進行第2天活動，除了推銷北港麻油與糕餅，還結合「北港古蹟闖關」，引導民眾探尋在地文化古蹟與人文風情，好吃又好玩，吸引上千人同樂。

今年「北港國際糕餅麻油節」特別串聯北港周邊的古蹟、景點及商圈，加入尋寶集章活動，由導覽老師帶領民眾體驗北港的歷史文化內涵，帶給民眾不同的驚喜與感受，並將人潮導入在地店家，促進北港整體經濟發展。

雲林縣長張麗善表示，北港鎮每年有超過600萬觀光人次造訪，是傳統燈會及真人藝閣的發源地，最有名的麻油及糕餅，遵循古法製作風味獨特，深受遊客喜愛，糕餅麻油行銷活動連續舉辦17年，年年吸引可觀人潮，已是眾人眼中的年度盛事。

「北港形象商圈發展協會」理事長陳威任說，今年還有「全國北港報馬仔創意料理大賽」，以花生油為主題搭配多元食材，參賽者發揮創意烹調各種特色料理，讓現場民眾大飽口福，比賽結束後將公布料理食譜，與大家分享花生油的各種料理方法。

縣建設處長李俊興指出，今年「北港國際糕餅麻油節」延續歷年傳統，現場分為主舞台區、競賽區、體驗區及饗味市集區，共有100多個攤位，還結合公益活動與商圈文創，充分展現北港形象商圈的獨特魅力。

(中時 )