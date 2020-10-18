高雄電影節18日舉辦《親愛的房客》高雄首映，導演鄭有傑與演員陳淑芳、姚淳耀出席映後座談，由於先前宣傳均由男女主角莫子儀、陳淑芳搭檔，這次是難得片中母子檔組合上陣，在片中飾演莫子儀男友的姚淳耀笑說：「平常都是媳婦陪媽媽，這次兒子終於回來了。」

姚淳耀是小莫子儀5屆的大學學弟，這回學長學弟演出同性情侶，姚淳耀形容：「進北藝大之前就看過他的戲，以前看舞台劇沒有網路版，都要透過場刊得知場次，當時莫子儀就已經是『傳說等級』，升大一的時候就知道他演舞台劇超強，會以他為目標，希望大五的時候能像他一樣，學校老師講哪個演員很厲害就一定會提到他。」

姚淳耀除了影人身分，同時也將擔任高雄電影節國際短片競賽典禮主持人，與孫可芳搭檔，這是他典禮主持初體驗，認為比起主持外景節目，典禮主持更緊張，因為沒有NG的機會，自己跟孫可芳現在都在努力做功課中。

陳淑芳也說自己是科班，是國立藝專（現為台藝大）第一屆學生，她今年入圍金馬3項大獎，卻很不好意思的說：「出來60幾年沒有被金馬肯定，看到同片演員都是30幾歲得獎的演員，也怕丟臉。」但她看完劇本後就心動，又聽說鄭有傑很細心，便鼓起勇氣去接戲，「跟所有人是第一次合作，莫子儀話少、跟姚淳耀又沒對戲，卻有家庭的感覺，60幾年來，我終於等到了這個戲，還真沒有選錯。」

(中時 )