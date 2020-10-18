台南左鎮化石園區「足下寶藏」化石地層踏查活動，名額常常一推出就秒殺。（台南市文化局提供／劉秀芬攝）

課程內容豐富有趣，又能實地體驗採集化石的台南左鎮化石園區「足下寶藏」化石地層踏查，在園區前身為菜寮化石館時就是最具口碑的教育推廣活動，是許多家庭周末戶外活動的首選，課程一推出經常秒殺。

「足下寶藏」化石地層踏查內容包括園區導覽解說、實地化石採集體驗與化石翻模複製等。帶親子同遊覽園區、合作採集化石、體驗左鎮生態美景，共度一個知識假期。

左鎮化石園區指出，「足下寶藏」戶外踏查區域包含左鎮菜寮溪流域、澄山、二寮、牛稠子、草山月世界大峽谷等地。課程設計成一日行程，讓學員能輕裝簡從參加、滿載收穫回家，長久下來以累積不少死忠粉絲。

「化石需埋藏超過1萬年才能形成，因此大家都是在找尋屬於自己的1萬年！」參與活動的學員們於活動當日上午由化石達人王良傑老師帶領，在園區進行深入探訪，下午則搭乘接駁車至鄰近化石區，進行地層踏查及化石採集體驗。

一位何姓家長指出，去年與孩子參與足下寶藏時幸運地拾獲鯊魚牙齒及鹿角化石，因此今年一看到活動報名資訊，便不假思索報名參與。這個活動不只有機會採到化石，還能跟著老師的腳步，深入野溪叢林，看見不一樣的台灣地貌，滿足孩子無限的求知慾望。

(中時 )