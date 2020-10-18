中信兄弟今天團隊揮出20支安打，其中包含周思齊在6局上敲出寫下生涯新高的第22支全壘打，終場以13比7擊敗樂天桃猿，賽後周思齊笑說，希望藥檢組主動來找他驗尿，「大家都說我有吃藥，這讓我很困擾。」

面對「輸球反而得利」的情況下，桃猿連兩天推出年輕本土球員先發，莊昕諺，過去他在二軍只有10場後援經驗，一軍初登板就要扛起先發角色，最終他僅投2局，被敲6支安打、失5分吞下敗投。

兄弟此役局局都有攻勢，6局上周思齊面對葉家淇再揮出右外野陽春全壘打，本季累積22轟，改寫生涯單季全壘打新高，他此役5打數3安打2打點，獲選單場MVP；先發投手米蘭達主投5局，被敲7支安打失3分拿下本季第10勝。

中信兄弟投手米蘭達先發5局、失3分拿下本季第10勝。（陳麒全攝）

賽前桃猿總教練曾豪駒才說馬傑森與對手擊掌需要「再教育」，被問到今天擊出全壘打繞壘時雙方的互動，周思齊笑說有用「空氣擊掌」，而他透露年紀越大卻越打越好的原因，「下了場就是毫不保留，全力以赴完成教練給予的工作。」

周董笑說，外界一直開玩笑說他有吃藥，還主動要求希望藥檢組能夠來找他驗尿。

而只能全力拱兄弟登上下半季冠軍的桃猿，此役年輕球員表現亮眼，林澤彬4打數4安打，此役團隊的13支安打中有10支是由1至3年級的球員擊出。

(中時 )