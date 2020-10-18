2020年台中市聯合婚禮18日在市政公園舉行。（陳世宗攝）

2020年台中市聯合婚禮18日在市政公園舉行。（陳世宗攝）

2020年台中市聯合婚禮18日在市政公園舉行。（陳世宗攝）

今日聯合婚禮由市長盧秀燕擔任主婚人、民政局長吳世瑋擔任證婚人。（陳世宗攝）

2020年台中市聯合婚禮18日在市政公園舉行，市府大手筆加碼，用總價破億元的25部瑪莎拉蒂跑車，作為99對新人進場禮車排場豪華。市長盧秀燕以主婚人身分出席，除帶領新人宣讀結婚宣言，也提醒「結婚不是戀愛的結束，而是戀愛的倍增」，勉勵婚後不僅要保有戀愛時聆聽、包容對方的心意，更要加倍付出、扶持。

盧秀燕說，今年受新冠肺炎疫情影響，市府為保險起見，等到較安全的時刻舉行此次聯合婚禮，感謝新人們耐心等待，並獻上智慧萬用鍋、電鬍刀、音波震動牙刷、吹風機成家好禮家電四件組及迷你助孕金鏟；強調台中市養育兒女費用僅占家庭支出8％，是六都之中最低的城市，祝在場新人早生貴子，踴躍使用0至6歲不排富育兒津貼等各項措施。

盧秀燕表示，民政局加碼多項摸彩驚喜好禮，包含台中山線蜜月之旅梨山住宿券2組、台中海線蜜月之旅麗寶住宿券1組、紓壓美腿按摩機1台、空氣清淨機2台等大獎，以實用又超值的好禮祝賀新人。

民政局說，今年聯合婚禮99對新人中，不乏相識淵源特殊的佳偶，新人黃建傑與田蕙嘉、張維哲和謝子涵都因市府舉行的單身聯誼而相戀，今日又在市府見證之下完成終身大事。

新人劉俊宏為台中市後備指揮部中士，與伴侶廖昱恩都是軍職身分，兩人今天以軍服取代婚紗西裝，在人群中十分亮眼。劉耀文、劉懷汝兄妹，因父母在29年前參與集團結婚的經驗，分別與另一半報名參加；覺得可以在地方首長的證婚及中眾人祝福下完成終身大事極具意義。

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(中時 )