共機近來頻繁擾台，6日美軍的RC-135W電偵機現蹤台灣西南海域巡弋，飛行路徑疑似在畫出防線；14日甚至傳出美軍驅逐艦經過台灣海峽由南向北行駛。命理師林海陽預言，台海若擦槍走火，可能會在東邊的海域和領空。

林海陽在YouTube官方頻道預言，2020年底前恐發生災難，1999年曾發生大十字天象，而在2020年大十字天象拉扯得更嚴重，包括政治、經濟，還有所有的病災，甚至天災人禍。

林海陽點出，美國常在台海上空搞軍演，西南海不夠，還搞到東邊去，現在共軍環伺台灣，美國說要保護我們，最強的空軍航母環繞台灣四周，台灣也要戒慎恐懼，台灣是有危機的，不要以為沒有，現在還有人說要兩年的兵役、再回去當兵等等。她不禁說，來得及嗎？來不及了。

林海陽預言，當年的五黃煞到南方，今年的五黃煞則到東方，所以若擦槍走火，可能會在東邊的海域和領空。

林海陽提及美國大選，美國總統川普和競選對手拜登的選舉已進入白熱化，拜登兒子的「通烏門」，已經成為拜登的敗筆。她提醒在世界強國之下，台灣真的要小心，要審慎而行。

林海陽也示警說，12月產生的效應是病毒再度變異，恐形成更頑固的小病菌，而且侵入人體，動物也恐將一併感染，所以12月底更要特別小心。

(中時新聞網)