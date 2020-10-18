前陸軍總司令陳廷寵日前表示，台灣戰力幾乎是「零」。行政院長蘇貞昌、國防部長嚴德發紛紛跳出反駁。對陳廷寵說法，海軍退役少將孫海濤表示，國軍戰力最重要的轉折點始於馬英九任內爆發的「洪仲丘事件」，最後促成軍審法修法，形同廢除軍法，導致部隊軍紀難求，自然戰力流失。

據《中評社》報導，孫海濤指出，台灣過去因不想養太多兵，推出精簡案、精實案，尤其在軍備維修上有很多都委由民間維修處理，但委由民間維修會有精準度及妥善率下降的問題，如果國軍想自己培育後勤維修的專精人才，就必須長時間養著這些人，需要相對編制及預算，但精簡案、精實案當初就先砍許多專精維修的技師。若遇到戰時，武器維修不到位，戰力就容易下降、大打折扣。

孫海濤再分析，國防戰力不能只看先進科技或裝備，這些屬於有形戰具、武器；無形戰力在於訓練、信念、軍魂，但馬英九任內（2013年）發生洪仲丘事件，導致軍法廢除了。現在部隊內還有誰因為受軍法約束，發生兵難帶現象，導致部隊「官不如士、士不如兵」，部隊領導不能「只有愛的教育、而無鐵的紀律」。因此，負一切成敗責任的軍官最難過。

孫海濤指出，台灣或許在美軍協助下可以在短時間內建構所謂刺蝟堡壘，但武器的人員訓練、信念、軍魂、以及戰技的經驗傳承都需要「時間」與「文化」傳承。戰場上的戰術發揮，必須仰賴戰技與信心，關乎人員訓練水平、靈活度、速度等這是很現實的考驗。

(中時新聞網)