媒體報導，182名軍官因美國軍購案結餘款相關財務違失遭記大過。國防部今天說，報導內容不符事實，所提及新台幣2000億元並非軍購案結餘款，軍官遭記過也與財務違失無關。

媒體報導，國防部各項滯留於美方戶頭的「軍購結餘款」至今仍高達約新台幣2000億元，而國防部因審計部查案，遭記大過的軍官有182位。

國防部下午發布新聞稿指出，對美軍購的財務管理均有明確、嚴謹作業程序，國防部依規定將軍購案結餘款報繳國庫。報導所指約2000億元為國防部依發價書完成付款、但美方尚未交貨列帳的金額，並非「軍購案結餘款」。

國防部說，美方定期提供報表，供台灣方面核對軍購帳戶案款並函送行政院主計總處及審計部核備，以符合複式監督機制。美方同意供售的軍購案，國防部均依規定完成建案程序、編列預算，並由立法院審議通過後，才與美方簽署發價書。

至於媒體報導提及的182名軍官，國防部表示，相關數據為民國104至107年間，酒駕等軍紀案件隱匿未報遭懲處的統計資料，與財務違失無關，外界切勿訛傳。

國防部說，相關錯誤資訊恐誤導大眾視聽。值此區域情勢嚴峻之際，國防部呼籲民眾持續支持建軍發展，共同維護國家安全。

(中央社)