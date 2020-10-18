章廣辰（左起）、方志友、嚴正嵐、陳彥允出席《粉紅色時光》粉絲見面會。（粘耿豪攝）

嚴正嵐出席《粉紅色時光》粉絲見面會。（粘耿豪攝）

TVBS《粉紅色時光》主角方志友、嚴正嵐、陳彥允、章廣辰18日出席粉絲見面會，方志友的老公楊銘威近期在公視夯劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》飾演的角色中風癱瘓，引發網友熱論，被問如果哪天現實中真的面臨這一刻，也會像劇中的勇兔一樣對楊銘威不離不棄嗎？她笑說：「我們會謹遵結婚誓言，好好照顧對方的！」

方志友說，之前因為楊銘威在家準備劇本時，她都會陪老公一起對詞、跟公公學台語，所以很清楚劇情走向，也一直在期待這一段精彩劇情上演，他這兩週都在演舞台劇，她在家看劇笑翻了，還跟老公說「我一直在研究你的手、嘴巴歪斜弧度有沒有不連戲」，結果發現他演技太好了，都沒抓到！她誇老公演得超好，還自爆之前都會隨時cue他「中風」，他就會馬上擺出中風後的模樣，「他的中風是有分階段，從嚴重到復健後越來越好，他也真的有參考中風的人的樣子，所以很多網友也回饋誇說怎麼演這麼像」。

方志友劇中角色酗酒，她透露劇中有一場戲要微醺，但本人酒量很差的她，第一次喝酒直接倒，從沒體驗過導演要求的「第一次嚐到酒精的微醺」，結果該場戲是她拍攝以來NG最多的一次，「好慚愧，導演都說傻子跟喝醉是一線之隔，NG了5、6次。真的是我的魔王場」。

陳彥允說最近在忙著寫歌，專心做音樂，因為最近靈感滿多，「昨天只睡了一個半小時就去梳化了，因為常常半夜有靈感就會寫歌寫到天亮」。也是創作歌手的嚴正嵐感同身受，表示創作時真的是很容易變成夜貓子，尤其拍《女鬼橋》時翻班翻很多，作息調不回來。

飾演方志友情敵的嚴正嵐，戲中就是個喜歡看BL的腐女，嚴正嵐表示：「大家可以透過我的視角吃到一些冰淇淋。」在戲中很哈吳念軒及章廣辰兩位小鮮肉的她，透露其實在現實生活中是喜歡不同類型的男生：「我特別喜歡有才華的男生，像彥允這樣的。」

最近在《華燈初上》演警察的章廣辰，坦言確實睡比較少，劇中跟飾演他主管的楊祐寧對戲比較多，「祐祐哥很帥，但相處久了男生嘛，我認他做大哥之後，他就對我好一點。不過他還是大哥，大概就是8歲跟5歲的差別啦！」

(中時 )