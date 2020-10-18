（華航員工響應桃市府愛淨灘活動，前往觀音海水浴場淨灘，讓桃園海岸煥然一新。圖／華航提供）

中華航空身為桃園在地企業，響應桃園市政府「桃園愛淨灘」活動，於10月17日，集團內350名各單位員工及親友前往觀音海水浴場淨灘，現場除華航外亦有多家企業及環保志工隊報名，總計清除約2,082公斤廢棄物，其中廢棄漁網重量高達318公斤重。每位參與者用實際行動愛護地球，為環境保育盡一份心力，讓桃園海岸煥然一新。

本次活動為桃園市政府海岸管理工程處主辦，號召社會大眾及企業團體共襄盛舉，環保局簡任技正呂明錡亦蒞臨現場參與。適逢假日舉辦，不少同仁攜家帶眷一起身體力行保護海洋資源，除體驗大自然之美，藉由親子間互動，培養孩童正確觀念，環保教育從小扎根。

華航致力投入企業社會責任及永續經營推動，自2012年起更將「環保」及「擴大敦親睦鄰」列為志工社計劃主軸、每年至少辦理一次淨灘活動，今年度為第10次淨灘，累計人數逾二千人次。華航志工社除淨灘外，每月安排機師、空服員前往鄰近學校進行航空知識和英語教學，鼓勵並培養學童國際觀，亦偕同非營利組織於三節關懷大園區獨居長輩，並贊助關懷物資。

華航推動各項節能作業屢獲殊榮，2017年起華航企業總部行政大樓及訓練中心陸續榮獲內政部「鑽石級」綠建築標章；2019華航松山園區榮獲台北市節能領導特別獎，同年國際碳揭露CDP組織評比為「標竿企業等級（A- / Leadership）」，也是國內唯一連續四年名列道瓊永續指數（DJSI）的運輸業者。

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