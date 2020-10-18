美國紐約中華公所主席于金山致總統蔡英文信函。

中天新聞台執照年底到期須換照，NCC史無前例先辦聽證會，引發外界揣測行政部門不當介入。美國紐約中華公所主席于金山特地致總統蔡英文公開信，信中提及海外僑胞對於NCC將關閉中天電視台的消息十分關心，並呼籲蔡政府遵守相關法規，不要傷害台灣自由燈塔的形象。

于金山在信中指出，美國政商界領袖們對台灣的民主制度給予肯評價，而這其中也包括言論自由。他認為，包括中天在內的任何媒體，都可能會出錯，但若以中天的報導刺耳為由要將之關閉，那無異於是對言論自由的打壓，更辜負了中華民國得來不易的民主價值。

于金山強調，言論自由是民主體制的精神之一，並呼籲蔡總統，「我們都必須牢記這句名言：我不同意你的意見，但我誓死捍衛你說話的權利。」同時，他也希望政府能聆聽海外僑民的意見，保護言論自由，讓台灣愈來愈好。

此外，日前也有海外僑胞發聲力挺中天，美東10個僑界團體共同發表聲明，聲明中先呼籲NCC公正處理中天新聞換照問題，同時也提及，民主自由是中華民國的立國基礎，對於新聞自由，希望政府能重視，不能因為不支持政府就不能發言，甚至被關台，這是一個民主倒車的現象。

(中時新聞網)