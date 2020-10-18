中共軍機近期頻頻擾台，兩岸關係陷入緊張。台灣民主基金會日前公布最新民調，若大陸為統一攻打台灣，近8成受訪民眾願為台灣而戰，相較去年增加1成。資深媒體人陳揮文表示，有這麼多人不怕打仗，那就把購買F16的預算撤回來，他還直言，這份民調也顯示出台灣一個很荒謬的情況。

台灣民主基金會日前公布「2020台灣民意價值與治理」民調，在民主防衛部分，對於大陸若為了統一對台灣使用武力，是否願意為台灣而戰，高達79.8％的受訪者表達願意，相較去年願意為台而戰為68.2％，上升超過1成；不願意為台而戰部分，相較去年為20.5％，今年下降為12.7％，顯見保家衛國的意識有上升趨勢。

對此，陳揮文17日在政論節目《少康戰情室》中表示，他對這份民調十分在意，「因為這不是一般的民調單位，這是台灣民主基金會，台灣民主基金會的歷任董事長都是立法院的院長，這是我們國家出錢的，然後去做的民調」。

陳揮文指出，這份民調的結果還顯示，20到29歲的年輕人，將近9成不怕打仗，「89%不怕打仗，所以我要請在場的幾位立委，把F16的預算撤回來，不用買了，將近9成不怕打仗，你相信嗎？」

陳揮文直言，這是我們台灣一個很荒謬的情況，「跟年輕人說我們改徵兵，叫你當兵，我不要，然後說我願意去打仗，這不是莫名其妙嗎？」並指出，這個民調他建議大家看看就好。

(中時新聞網)