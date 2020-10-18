吳婉君身材嬌小，但比例很好。（圖／中時資料照）

本土劇女星吳婉君外型甜美，雖然身材嬌小但比例相當好，不時在網上分享美照放送福利，近日她和好友趙駿亞上山踏青，穿著緊身運動服再度讓人見識到她的好身材，尤其一組泡溫泉的邪惡視角照，更是性感破表。

吳婉君在IG發文，表示和趙駿亞一起拍片兼野溪溫泉體驗，同時曬出出遊的認證照，只見她穿著短版運動上衣，露出一截纖細蠻腰，好身材一覽無遺，經過竹林時，還擺出女打仔的跳躍姿勢，笑稱：「林裡的臥虎藏龍，我是『欲跤龍』，大概有9次快要跌倒，然後沒有跌倒。」相當逗趣。

吳婉君泡野溪溫泉，好身材一覽無遺。（圖／翻攝自IG）

吳婉君和趙駿亞一起拍片兼踏青。（圖／翻攝自IG）

最後一行人抵達目的地，吳婉君即脫掉黑色上衣，只穿著紅色運動內衣，進入水中享受野溪溫泉的樂趣，吸睛的是，她的運動內衣中間挖了幾個洞，使得胸前僅有3條線，搭配由上往下自拍的邪惡視角，讓事業線更加深邃，半球還若隱若現，畫面更顯撩人。

辣照一曝光，吸引許多粉絲激動直呼「身材也太好了吧」、「太犯規了好辣」、「看到女神，我直接醉了」，火辣身材再度引發熱議。

(中時新聞網)