陳孝萱身穿改良式旗袍出席慈善音樂會。（青睞影視提供）

陳孝萱與好友葉天倫一起出席慈善音樂會。（青睞影視提供）

陳孝萱18日擔任「大稻埕國際藝術節」慈善快閃音樂會主持人，身兼「社會永續發展推廣協會」副理事長近一年的她，致力於推動同理心教育的差異共學計畫，創造社福團體與民眾交流的機會，她說，剛好兒子鐵弟去英國念書，她可以花更多時間在公益活動上，甚至去跑半馬、參加募款講座。她避談感情事，自認身心靈都相當充足，覺得現在正在做的事情更重要。

她說，鐵弟之前在防疫期間回台，在台灣透過網路上課，所以她也帶兒子到樂山教養院去教院生打鼓，並籌劃一段表演節目，鐵弟相當有耐心，回家會一直看影片，甚至還會扮演每個院生讓她猜是誰，他九月初回英國前又去看了他們一次。不擔心疫情嗎？她苦笑說總不能繼續廢下去，且他的學校在比較偏僻的鄉下，比較擔心的是來回飛機，預計年底會再回台，不過也要看疫情狀況決定。

陳孝萱昨身穿復古旗袍出席慈善音樂會，她說已經將近20年沒有穿過旗袍，以前都是因為去大陸拍戲才會量身訂製，這次原本要穿《紫色大稻埕》裡60年代的旗袍戲服，但去挑選時，因為上圍太豐滿塞不下，只好作罷，改穿開放租借的改良式旗袍。

陳孝萱透露，今年二月中去英國看小孩，待了近十天，她對小孩說之後要跑半馬，鐵弟還一度說「妳拿女生第一名，我拿男生第二名」，但當她真的早起約兒子一起跑步時，鐵弟回她「跑步太累了」，但她很享受每天從泰晤士河這一岸跑到對岸再跑回來的時光，單趟就大概5公里，跑步過程有如觀光行程，還可以順便去白金漢宮，飽覽當地風光，「這是我第一次感受到跑步樂趣」，在那裡還能感受每一天天氣的變化。跑到一半下雨，還滿舒服的，若雨下太大，就只得坐車回去，每天按表操課。

她回憶起跑半馬時情景，原本討厭跑步的她，以自我挑戰的半程馬拉松賽事為起點，並以為公益而跑的方式號召更多響應，並在「國手匯」選手的特訓指導下，訓練兩個月，最終在4月以自辦挑戰賽形式（疫情影響關係），以2小時15分23秒的佳績完成人生初半馬。好友葉天倫更到現場幫陳孝萱加油打氣，他形容：「一個女明星早上六點，沒有化妝，怎麼狀態那麼好，臉都還發亮！」現在的她，每週現在都有跑三到四次，只要天氣涼爽就會去國父紀念館或是大安森林公園跑步。工作人員透露她現在有很多女生粉絲，打趣說是：「媽媽界的偶像！」

由青睞影視與一間二顧公益行銷平台在「大稻埕國際藝術節」中舉辦慈善快閃音樂會，除了由陳孝萱擔任音樂會主持人，青睞影視CEO、導演葉天倫透露，此次慈善音樂會快閃與大稻埕國際音樂節活動合作，合勝堂與霞海城隍廟贊助本次活動，讓慈善機構的院童們有機會參與藝術節與藝術接觸，當天邀請了育成社會福利基金會、台灣星奇兒創藝協會、樂山教養院三個公益團體一起參與藝術節活動。

陳孝萱也透露，將與葉天倫攜手推動「藝起守護家」公益影片的計畫，以「家」為主題邀請藝人投入公益，為小型非營利機構打造專屬於自己的募款影片；且期望藉由公眾人物的社會影響力，為弱勢團體注入更多資源協助。該計畫的首部影片的拍攝單位為「樂山教養院」，讓民眾對於樂山教養院有更多的認識，並提高了樂山教養院的長期捐款。

(中時 )