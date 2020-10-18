【即時新聞】吳映潔首張專輯《GX》簽唱會，棒棒堂阿緯、威廉到場站台。(粘耿豪攝)

吳映潔（鬼鬼）18日舉辦《GX》專輯簽唱會，近4個多月為了宣傳跑了逾100個通告、總工時超過1440小時的她，笑稱自己猶如演藝圈公務員，每天「打卡」上班；問她這麼忙是否遭緋聞男友禾浩辰抗議？鬼鬼苦笑表示：「沒有啦，他在忙拍戲我也在忙。」隨後表示自己「斷線了」，趕緊結束話題。

鬼鬼在圈內人緣不錯，好友阿喜、李佳穎冒雨站在人群中力挺她簽唱，而《我愛黑澀會》時期的戰友阿緯、威廉不僅送上一組象徵「神力女超人」的盾牌與劍，還跟鬼鬼同台跳起〈Gugoo Game〉，「黑澀會」與「棒棒堂」合體掀回憶殺。有趣的是，阿緯一家四口昨到齊力挺，女兒「錢錢」不斷失控衝上台要跟乾媽鬼鬼合照，超萌又吸晴。

雖工作滿檔，拚命三娘個性的鬼鬼仍請工作人員繼續安排工作，且收工後她還趁深夜空檔開「無碼直播」（WU MA LIVE），主動卸妝「素顏」給大家看，呈現私底下最赤裸的一面，希望藉此累積主持能力、與粉絲培養感情，「接下來想挑戰主持，先在自己頻道磨一下功力」。

鬼鬼今辦簽唱會。（粘耿豪攝）

鬼鬼今辦簽唱會。（粘耿豪攝）

(中時 )