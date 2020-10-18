針對110學年度英聽及學測因應疫情影響評估設置大陸考場事宜，教育部今天表示，10月24日第一次英聽測驗不設海外考場，並籌畫12月12日第二次英聽測驗及明年1月22、23日學測採分別或合併設置大陸考場的前置作業。

教育部強調，大考中心設置海外考場雖然可提供海外考生更便利的應考服務，但辦理試務的風險也跟著倍增，一有差池，不僅海外考場將立即中止，更可能連帶影響國內13萬名考生的考試公平性及正常舉行，不可不慎。

因此，大考中心過往設置海外考場的前提，皆遵守「試題及答卷卡往返運送須由該中心或承辦大學人員全程隨身保管」、「往返通關過程不拆封」、「不假手外人擔任試務及監試工作」等基本原則。：

教育部也說明，110學年英聽及學測若據以往規模分別至大陸華東及東莞台商學校二地設置大陸考場，首先將多了大陸地區邊境及跨省市防疫措施的變數(如機場防疫檢查、人員隔離檢疫14天以上、核酸檢測、跨省市移動亦需進行隔離等)，導致大考中心所需運題、試務及監試人力逾30名，且須配合跨國跨省隔離及核酸檢測期間前後隔離近40日，勢必嚴重影響該中心後續各項試務進行及工作人員調度。

其次，大陸官方更須明確承諾出具證明配合我方所提題卷卡不離身、不拆封、試務不假手等試務原則，不會因為其防疫措施而調整或臨時變動，以確保通關全程彌封、試題安全無外洩疑慮、落實考試公平性。

因此，教育部說，過往赴大陸設置考場的機制，在110學年度英聽及學測須重新評估及規劃，以確保前述各項前置作業能夠順利配合到位。

教育部表示，目前大考中心及三所台商學校除了積極準備及評估設置大陸考場的可行作法外，更針對萬一前述試務原則無法落實、各項前置作業未能如期到位時，也提前規畫臺商子弟屆時返台應試事宜，教育部將會同相關部會共同協助，讓考生順利應試。

(中時 )