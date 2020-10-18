「行船走馬七分險！」台74線中彰快速道路北向6.6公里處，18日中午發生5車連環碰撞的交通車禍，造成其中1輛計程車的女駕駛及乘客受傷，所幸經送醫無生命危險、警方調查，5名駕駛經酒測均無酒駕情事，確實的肇事原因及責任歸屬等，全案正由警方調查釐清中。

警方指出，這起5連撞的事故，發生在18日中午12時許，52歲的鄭姓女運將駕駛計程車載客，從烏日區沿台74線中彰快速道路往北行駛；當該車快到五權西路交流道時，卻與另輛由19歲高姓年輕人駕駛的自小客發生碰撞，計程車打滑失控後，又連續與另3輛正等著下交流道的自小客撞擊意外。

警方表示，當員警獲報趕往處理，只見共5車撞成一團，有的車身被撞得凹陷，有的車殼毀損現場一片狼籍；消防局救護車隨即將受傷的鄭女及乘客共2人送醫，所幸均無生命危險。

警方強調，因現場沒有相關監視器以及行車紀錄器影像，確實的肇事原因及責任歸屬，已由轄區交通分隊繪測現場圖，送交通大隊進一步分析研判，釐清確切的肇事原因。

(中時 )