此名網友表示，自己被多位女網友私框詢問是否約炮，讓他相當感到驚訝。(臉書靠北婚姻)

慾女詢問四眼田雞是否能滿足她的心。(臉書靠北婚姻)

還有慾女希望能與四眼田雞進行心神合一的嘿咻。(臉書靠北婚姻)

1名四眼田雞網友在臉書社團《靠北婚姻》炫耀表示，自己並沒有特別故事可以分享，但他透露自己近來的艷遇次數相當多，都是女生主動自己密他，還詢問是否想一起進行活塞運動，他也認為這些願意相約自己床事的女人們，能看上自己都是非常有眼光，但他也聲明自己沒有因此小頭失控，就隨約隨去摩鐵開房打炮的衝動之人。

此名四眼田雞網友PO文表示，自己雖然沒有任何人生大故事能夠分享，不過他透露自己已經受到4名慾女網友詢問，要不要和他們進行鬼哭神嚎的床事，四眼田雞網友說明，他自己都不曉得，為何自己那麼對味女網友的口味，導致她們想和自己睡上一晚，四眼田雞也聲明，因為自己不是隨便之人，當然後續全都拒絕了。

對四眼田雞有需求的慾女，依照他的說法共計3位，四眼田雞說明，前2位慾女均表示，四眼田雞挑起了自己的反骨，也向嘗試四眼田雞是否能有資格，能夠滿足她，要測試一下四眼田雞的能耐，還進一步的主動說，會在私框內再度敲他3次；最後1位慾女還對四眼田雞表明，自己想要與他來個心神合一的愛，也想要四眼田雞的心，還聲稱自己絕對不是廉價，而是無價之寶，要求四眼田雞能夠願意跟她進行魚水之歡。

網友紛紛表示，「人帥真好，人醜性騷擾」、「天下沒有白痴的午餐，還是保護自己比較好，到貼的女人不是你的珍愛，是炮友」、「帥哥要小心有詐，免錢的最貴」；也有網友認為，「乍看之下以為是炫耀文，如果是真的，現代這社會還真恐怖，誘惑太多」、「高手中的高手的樣子」、「女生這樣的我還沒見過，這女的不是男伴女友要就詐騙」。

(中時新聞網)