檢警偵辦台北市「保護傘」餐廳遭潑糞案，緝獲莫姓犯嫌到案，台北地院已裁定莫嫌收押禁見，昨晚又在北檢外，持拘票逮捕江、李姓兄弟等3名涉嫌教唆者，李嫌供稱有人與餐廳有過節，受託以3萬元代價潑糞，台北地檢署今晚複訊後，以尚有共犯未到案，3嫌有逃亡、滅證串供、反覆實施之虞，對3嫌聲押禁見。

檢警在他們手機發現，嫌犯心思縝密，為在被逮後卸責，犯案前一天先至該餐廳用餐，並自備「蟑螂腳」丟進餐點裡拍照存證，意圖營造食物不潔假象，莫嫌更去藥局拿藥，裝作拉肚子，但都被檢警識破，今依毀棄損壞、公然侮辱罪、恐嚇、妨害自由、傷害等罪嫌，將李姓等3嫌送辦。

由於24歲李姓男子供稱，他也是收人錢財辦事，自稱收了3萬元要教訓保護傘餐廳，他透過江找上莫姓男子，給莫1萬5000元，要他執行潑糞計畫，當天李姓兄弟、江也分別在案發現場外把風、監控，與莫等4人分工作案。

17日晚間，3人認為莫嫌應會交保，在北檢外徘徊守候，但早已被檢警鎖定身分，本來要持拘票外出找人，但一出地檢署發現3人已自投羅網，當場逮捕，得來全不費功夫，查扣他們犯案聯繫的手機，從手機檔案發現2張嫌犯去保護傘餐廳用餐時拍下的餐點照，盤裡有蟑螂腳，他們自備加料，卻未當場反映給店家，就是要在事後作為潑糞的理由。

因4嫌都無與保護傘有直接的恩怨嫌隙，李又供稱是受人之託辦事，檢警認為幕後還有藏鏡人教唆，正全力追查。

(中時 )