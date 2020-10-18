金管處在中山林舉辦「金門二五‧精彩二五」親子音樂會，與鄉親一起開心慶生。（金管處提供）

金門鱟劇團透過童趣表演，呼籲大家關注水獺的生態環境。（金管處提供）

大家一起來!攜手為保育金門生態環境打拚。（金管處提供）

金門國家公園25歲了!金管處今（18）日在中山林遊憩區舉辦親子音樂會，並安排兒童舞台劇表演，與扶老攜幼來到的鄉親一起開心慶生，在歡笑聲和溫馨氣氛中，共度午后美好時光。

1995年成立的金管處，在歷任處長和團隊努力耕耘下，包括傳統聚落的保存與再生、戰役史蹟整建及活化利用，以及推動環境教育和保育跨域整合、園區重要物種監測與文史調查研究方面，都交出一張漂亮成績單。

今天下午，該處在中山林舉辦「金門二五‧精彩二五」親子音樂會，邀請目前是金門高中同班同學，在2020金湖海灘花蛤季歌唱大賽拿下前3名的高暐哲、李依蕎、吳秀俊同台演出，並安排述美國小陳怡潔老師領軍的凡爾賽大提琴重奏團師生們帶來多首優美組曲，以及金門創作歌手鍾鎮宇自彈自唱表演，精彩演出贏得鄉親熱情掌聲。

壓軸登場的金門鱟劇團帶來「勇敢說再見」舞台劇，以金門水獺為故事主角，透過童趣表演方式，傳達對這種全台僅金門有穩定野生族群，但因棲地破壞和人為開發壓力，全島僅存200隻左右，瀕絕保育類野生動物的關注。

最後在「感恩的心」歌聲中，金管處感謝鄉親25年來的支持與鼓勵，也傳遞大家攜手保育金門生態環境，為島嶼生物多樣化繼續打拚的心情和願望。

(中時 )