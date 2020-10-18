2020富邦人壽勇士系際冠軍盃最終決賽今天於國立台灣科技大學舉行，本屆賽事四強球隊都是新面孔，也讓冠軍戰上演令人耳目一新的對戰組合，僑光科技大學行銷與流通管理系靠著「得分王」夏安迪單場獨拿46分，最終以87比73擊敗國立高雄科技大學模具工程系，登上「最強系隊」王座。

首度參加富邦系際冠軍盃，僑光行銷毫無畏懼，由主力球員帶頭、搭配團隊作戰，從中彰投區預賽出線後，全國決賽又接連以21分之差擊敗淡江國際企業學系、再以52分距離大勝中州科技大學運動與健康促進系，搶下冠軍戰門票，最終決戰面對本屆首度參賽就扳倒去年冠、亞軍隊伍的「黑馬」高科模具，如願帶走冠軍。

僑光行銷稱霸富邦人壽系際冠軍盃籃球賽，陣中「得分王」夏安迪進攻上貢獻良多，預賽4戰就繳出平均每場25.8分佳績，全國決賽前兩戰合計收下40分，冠軍戰更是如入無人之境地猛攻46分，榮膺本屆賽事得分王及冠軍戰MVP，賽後表示自己手感不錯，且最後一場比賽大家都很認真看待，他在進攻上自然當人不讓，能和球隊首度參賽就有豐富收穫，夏安迪對自己和球隊的表現都十分滿意，更感謝富邦人壽提供的優質舞台。

其他個人獎，最佳五人為僑光行銷林韋呈、僑光行銷楊淯凱、中州運促張永煌、中原企管陳潔安及高科模具張浩任。

富邦人壽部長陳姿瑛表示，系籃是大專素人球員共同美好回憶，公司長期支持國內各年齡層籃球賽事，持續深化耕耘基層籃球與全民運動風氣，推動籃球運動，連續6年舉辦全國性大專院校系際盃籃球賽，鼓勵年輕學子把握當下，展現球技爭取榮譽，並從中學習團隊合作的精神，自我突破凝聚學校和科系的向心力，展現運動正能量，一圓籃球夢。

大專體總秘書長曾慶裕補充，就團隊運動而言，除了校隊，眾多人口投入的是系隊，包含籃球、棒球與排球等，近年教育部體育署與富邦人壽等企業積極帶動下，多方挹注資源，盼協助學子將運動習慣由校園帶入成齡後的日常，達到身心健康的平衡。

(中時 )