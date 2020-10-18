打造百萬個人IP課程講師與學員合影。（神彩藝藝提供）

今年受到新冠肺炎疫情影響，旅遊業、實體零售業、餐飲服務業、交通運輸業接受到衝擊，在全球經濟前景不明的情況下，新經濟成為不少人創業的選項，特別是個人智慧產權（IP）。神彩藝藝新媒體聯手阿爾發星光學院啟動「打造個人百萬IP」創星計畫，實踐斜槓青年／個人IP夢想，神彩藝藝新媒體執行長洪櫻娥表示，能精準地指導學員在數位科技、5G世代下，對接資源、找到受眾，打造屬於自己的個人百萬IP。

洪櫻娥過去從傳統媒體出身，走在新媒體的前端，從台灣出發、往中國與東南亞發展，現在觸角更是身往歐洲。她說，現階段的新媒體發展蓬勃，但是要如何讓每個地區都有觀眾、每個觀眾都喜歡，讓受眾們願意訂閱、甚至付費成為很重要的一項課題。

「個人IP不代表當網紅，他可以是個頻道、可以是個品牌、可以是個公司」洪櫻娥解釋，如果以自媒體為例，就像是培養演藝圈新人一樣，先了解特質、協助定位，再清楚分析「有什麼資源、想要什麼資源、缺什麼資源」，更進一步協助把資源媒合、精準地把供需對接。舉例來說拍攝頻道內容要想內容、需要找場景，或是需要商品、道具，更進一步會需要工作人員，或是想要業配、企業主、資金。

「打造個人百萬IP」課程講師陣容強大，包括年代電視集團副總經理常立欣、全球魔法講盟CEO吳宥忠、影片營銷大師泰倫斯、頂尖配音員賀世芳、網路微型創業高手洪幼龍、以及百萬電商魅力女王林暄珍。洪櫻娥說，不只是個人可以報名，公司也能以「品牌」來報名參加這些課程，讓專業的講師們來替品牌把脈，對症下藥。

回憶過去協助中國昕薇雜誌走向轉型，洪櫻娥說，當時傳統媒體都在走下坡，昕薇雜誌也力求轉型，創建了微博帳號等數位平台，想走向電商，當時需要資金，於是她協助昕薇雜誌媒合投資人，開始有個雛形，去年更舉辦昕薇中國女孩大賽，影發不少迴響，順利將昕薇雜誌帶往最新的「融媒體」地位。

「打造個人百萬IP」創星計畫預計是2小時的課程，將學到擁有低風險的創業思維、讓別人第一眼就對你有深刻印象、踏出百萬收入Youtuber網紅的第一步、找到自己的不同點與打造高收益產品等內容，期望能讓學員能開發自己的路、快速成為百萬網紅。

(中時 )