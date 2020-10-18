儘管美國強烈反對並多次尋求延期，但聯合國對伊朗長達13年的傳統武器禁運條約，仍在18日凌晨正式到期。雖然德黑蘭強調伊朗不會掀起「軍購潮」，但禁運緊箍咒的鬆綁仍舊為中東地區帶來不確定因素，引發區域軍備競賽之憂慮。

伊朗外交部聲明指出，所有對伊朗伊斯蘭共和國的武器進出、相關行動與金融服務的的限制，到18日都將自動終止。德黑蘭現在可基於國防需求的考量，在沒有任何法律限制下，向任何來源購買武器與裝備。

聯合國常達13年的對伊朗武器禁運正式告終。

不過，伊朗外交部聲明也強調，該國力求國防自主，並不會大量購買「非傳統武器、大規模毀滅性武器與傳統武器。

聯合國安理會(UNSC)於2007年對伊朗實施傳統武器禁運。為尋求減輕國際對伊朗的制裁，德黑蘭於2015年與大陸、法國、俄國、英國、美國與德國，簽署《聯合全面行動計畫》(JCPOA)，藉由限制核計劃換取舒緩對伊朗的制裁。

不過，隨著美國於2018年5月片面退出JCPOA，對伊朗實施嚴格的經濟制裁，更動用各種權力試圖延緩伊朗武器禁運的鬆綁，使得美伊關係跌落谷底，連帶地造成區域的不穩定性。

最明顯的例子為10月初，共18家伊朗銀行慘遭美國列入黑名單，讓伊朗金融體系慘遭全球經濟的孤立。甚至，包含以色列與憂心德黑蘭影響力在中東地區過度膨脹的阿拉伯國家，都加入美國的制裁行列，更加深伊朗與部分中東國家的對立。

面對伊朗武器禁運即將告終，美國8月向UNSC提出無限期延長傳統武器禁運的要求，卻在俄國與中共反對，法、德、英等14個安理會成員棄權下(僅多明尼加贊成)，慘遭封殺。

不死心的美國9月片面援引JCPOA決議，揚言恢復聯合國對伊朗所有制裁。不過，絕大多數UNSC成員以缺乏法律依據為由，再次否決美國提案。

儘管歐盟對伊朗傳統武器出口與飛彈技術的禁運要到2023年才告終，但美國警告禁運的鬆綁解除武器交易的限制，恐造成區域動盪。法、英、德外交部也認為，武器禁運的解除恐對地區安全與穩定造成重大影響。

考量到沙烏地阿拉伯與伊朗的對立，若伊朗加速軍購甚至發展大規模毀滅性武器，中東地區無疑會陷入軍備競賽與外交對立。不僅造成美國核武控制政策的失敗，更讓該區蒙上戰爭的陰影。

然而，「半島電視台」認為伊朗還要一段時間才能享受到解禁的好處。首先，先進武器系統的購買與保養費高達數億美元，美國制裁已嚴重限制德黑蘭騰出資金投資先進武器的能力。

再者，即使大陸與俄國願意出售武器，但兩國仍會考慮到波灣地區甚至是整個區域的權力平衡，以及未來經濟利益，未必會出售伊朗想要購買的項目。

甚至，如果拜登當選總統，北京勢必希望與華府重啟外交蜜月，這讓北京不願冒風險與德黑蘭進行大規模軍火交易。

(中時新聞網)