高雄市楠梓警分局交通分隊鄭姓員警，18日中午在辦公室擦拭保養個人槍枝，過程中不慎誤擊子彈1發，幸好子彈僅打中警員前方辦公桌，雖然貫穿桌面及抽屜，但未造成人員受傷。（警方提供／林雅惠高雄傳真）

高雄市楠梓警分局傳出槍響！該分局交通分隊鄭姓員警，18日中午在辦公室擦拭保養個人槍枝，過程中不慎誤擊子彈1發，幸好子彈僅打中警員前方辦公桌，雖然貫穿桌面及抽屜，但未造成人員受傷。

楠梓分局指出，鄭姓警員從警10多年，平時勤務正常，上班態度認真，由於警方明天是高雄市警局到楠梓分局進行裝備檢查的日子，鄭姓警員求好心切，才會在辦公室內保養槍枝。

楠梓分局表示，當時辦公室內連同鄭警共4人在場，所幸槍枝走火後未造成人員受傷，最後在桌子底下找到這顆彈頭，對於這場意外，鄭姓警員十分自責。

楠梓分局強調，將利用各項集會、勤教時機加強宣教清槍標準作業程序，並責由教官於每個月常訓時落實訓練同仁清槍動作，必要時利用抽測方式加深員警印象，另要求各單位幹部確實督矚同仁勤務中勿隨意保養槍枝。

另有關本起槍枝保養不慎走火案件，分局將依規定追究懲處相關行政疏失責任人員。

(中時 )