搬新家入厝在民俗信仰中是大事，不少人更會選在良辰吉時遷入新宅，否則恐會招來厄運。一名35歲男子搬進新屋一年後，身體就一直出現大小問題、感冒不斷，連太太也在這期間不幸流產，擔心是家中有神秘力量作祟導致。求助醫生後，當事人還被診斷出「鼻咽癌二期」，這也讓醫生研判，這應該是「甲醛中毒」反應，導致一家人身體內甲醛濃度過高，讓身體一直出現問題。

腎臟科醫生洪永祥在節目《醫師好辣》上分享臨床上的案例，表示有一位年輕僅35歲的病患看診時面露疲態，有下肢水腫的症狀。他向醫生透露，自從一年前搬進新家後，就變得很容易感冒，甚至太太也在這期間不幸流產。一開始還認為是風水不好，沒有拜好地基主，但經詳細檢查發現，該病患脖子左邊有一2-3公分的不規則形狀硬塊，經耳鼻喉科作切片診斷後，確認病人罹患鼻咽癌第二期。

洪永祥表示，病患不菸不酒，又這麼年輕，罹患鼻咽癌相當少見，所以耳鼻喉科高度懷疑是「甲醛中毒」導致。研判這一年中該病患不斷出現感冒症狀，原因可能就是身體甲醛濃度過高，甚至也因此造成了太太流產。

所以醫師指出，為什麼新裝潢好的屋子，都會建議要測量甲醛濃度，或者要打開窗戶通風幾天，還有人會噴去甲醛的噴霧，就是避免甲醛中毒。另外，醫師表示，由於太太喜歡喝水，而病患本身比較愛吃肉，可能也造成他的症狀比較嚴重。因為多喝水就越能解毒、排毒；而便秘則容易讓毒素累積。因此，醫師建議民眾多吃點深綠色蔬菜，補充維他命C、膳食纖維，就能夠協助在排便時包覆住糞便，將毒素順利帶出體外。

(中時新聞網)