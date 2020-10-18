近日傳出親日團體「櫻花返鄉會」向內政部陽明山國家公園管理處表達，希望在陽明山立「昭和天皇緣之櫻」紀念碑，陽管處建議可立於陽明公園，但卻遭台北市政府質疑「為何台灣要立日本天皇碑」並且回絕。陽管處今日透過媒體群組澄清，僅建議櫻花返鄉會先和北市府研商，沒有要求北市府同意。

陽管處指出，櫻花返鄉會日前以日本友邦德仁天皇登基在即為由，向陽管處請求提供35株櫻花苗，並詢問在陽明山國家公園立紀念碑的可能性。

陽管處表示，收到櫻花返鄉會的訴求後，僅提供原生櫻花苗木，也告知此紀念碑並不適合立於國家公園，故請櫻花返鄉會另外去和台北市政府研議，也沒有要求市府同意立碑。

陽管處說，因為考量到陽明山花鐘所在處的陽明公園，在日治時期為臺灣礦業鉅子山本義信所有的「羽衣園」，而且櫻花返鄉會又希望設碑地點，符合賞櫻人潮聚集，以及配合2021陽明山花季揭牌開幕等等，因此建議櫻花返鄉會找代表去和市府討論。

陽管處強調，整件事情過程，只有提供贈苗以及從旁協助，其他事務並無涉入，也絕對沒有要求市府同意立碑。

(中時 )