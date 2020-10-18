空服員出身的林佩瑤以天使臉孔、魔鬼身材，還有一副好歌喉闖出知名度，她還因此擁「最美空姐」的稱號，而林佩瑤也在去年底嫁給名廚武俊傑，升格當人妻的她不吝嗇分享新婚日常，林佩瑤昨（18日）就分享與老公的約會照，她解放美胸和一雙長腿，其中，林佩瑤的老公視角照更是辣翻了。

林佩瑤昨在網上曬與老公的約會照，同時她還自嘲：「難得人模人樣出門，請老公幫我拍幾張照片」，並標記「#今天化全妝好棒棒#衣服也有好好穿」，而林珮瑤的「衣服也有好好穿」更是辣翻眾人，只見林珮瑤豪開低胸，身穿桃紅色西裝外套、腳踩過膝長靴，大方解放傲人上圍和一雙長腿。

林佩瑤還辣曬超胸的老公視角照，不論林珮瑤對鏡頭露出甜笑或是俏皮地手比大拇指，她胸前的事業線都吸睛，就有網友留言「你胸口那條線是幹嘛的」，還釣出林佩瑤幽默回應：「聽說事業運不錯」。

林佩瑤不只好身材讓人眼睛大吃冰淇淋，她也獲得網大讚「很瘦很瘦」、「金架水尬」（真的很漂亮），對此，林佩瑤也親民回應：「角度角度」、「老公拍照技術進步」。

(中時新聞網)