前兩戰分別擊敗璞園、裕隆兩支SBL球隊的中華白，18日終於踢到鐵板，面對上季SBL冠軍台啤的嚴密防守，中華白在第1與第3節各只得到9分，最後也以57比69不敵台啤，台啤前鋒范士恩說：「知道我們不能輸？怎麼可能輸？」

中華白16日先以106比71橫掃璞園建築，17日又以77比74擊退裕隆，讓他們在18日面對台啤時，格外想要拿下3連勝，可惜台啤一開賽就發揮防守強度，打完首節就取得22比9領先，甚至前3節結束，台啤就以54比34大幅領先。

「畢竟中華白屬於學生球隊，我們當然不想輸給他們，」拿14分、9籃板的范士恩表示，「我自己也被中華白教練帕克帶過，對方打球就很積極，補防速度也很快，所以打完還蠻累的，特別是我的膝蓋傷勢，其實到現在還沒完全恢復。」

先前遭逢膝蓋重傷開刀的范士恩表示，就算到了現在，自己膝蓋傷勢還只恢復7、8成，「因為我之前太急著復出了，所以休息時間不夠充足，從上次夏季挑戰賽到這次SBL挑戰賽期間，我還特地休息了1個星期，也會打PRP修補。」

「不過SBL新球季改成單洋將，又限制身高，這樣讓我們這種4、5號位置的球員發揮空間較大，我當然希望可以多打一點，」范士恩說，「其實到現在我仍在學習，像是我的大學長周柏臣，感覺他在打內線的時候都很輕鬆。」

(中時 )