針對國防及兵役問題，新境界文教基金會副執行長吳怡農日前提出「聯合國土防衛」理念，拋出運用「在家當兵」構想將國防耕植於日常生活中，但卻引來各界批評。律師葉慶元指出，這項政策意味著，若台海爆發戰爭，美國將不會派軍援助，且還會希望兩岸陷入長期衝突，這樣才能持續提供武器發台灣的國難財。

日前吳怡農提出的全民皆兵，引發正反不同的回響，多數的軍事從業人員是感到不解，包括前國防部長馮世寛稱「別聽那個渣男」(之後改口)，而國民黨立委吳斯懷在臉書上表示「屆時民眾也會視為軍事目標」。

對此，葉慶元認為，這其中其實有弦外之音，並在臉書上發文表示，民進黨「國土防衛隊」政策代表的是，如果大陸武力犯台，美軍不會來，但是希望臺灣像阿富汗和中東一樣，長久持續處於衝突狀態，這樣才能夠拖住對岸，並且透過對臺灣提供武器的方式，持續發臺灣的國難財。

面對各界的批評，吳怡農日前也做出回應，他希望一次又一次的對話，能讓各界的批評、指教建立在更清楚的論點之上。「我樂見國家在面對強大威脅時，有許多人願意關注、討論這個議題，共同找出適切的改革方向」。

(中時新聞網)