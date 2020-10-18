「漢堡王子」陳韋強與市議員張秉鈞一同合作，開著漢堡車到場，贈送約100份漢堡給孩童和參與活動民眾。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆家扶中心17日舉行相見歡活動，讓平日多以書信來往的認養人和認養童在現實生活中見面。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真）

「漢堡王子」陳韋強與市議員張秉鈞一同合作，開著漢堡車到場，贈送約100份漢堡給孩童和參與活動民眾。（基隆市議員張秉鈞提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆家扶中心17日舉行相見歡活動，讓平日多以書信來往的認養人和認養童在現實生活中見面，並透過遊戲拉進彼此距離，同是家扶人「漢堡王子」陳韋強與市議員張秉鈞一同合作，開著漢堡車到場，贈送約100份漢堡給孩童和參與活動民眾。

基隆家扶中心主任陳美君表示，基隆家扶中心成立至今53年，目前扶助家庭共有1361戶、2353位孩童，涵蓋汐止、金山等7個新北行政區，這次在基隆火車站南站大廳舉辦一年一度的認養人與認養童相見歡活動，有34組來自全國各地的認養人報名參加，總計128位認養人及認養童參與，藉由闖關遊戲增進感情。

活動開始前，陳韋強開著漢堡車現身，他說，自己也是家扶的孩子，長大後希望能幫助育幼院或家扶中心小朋友，因此帶來100份漢堡給現場的認養人和孩童，希望小朋友可以好好享用富有滿滿祝福的漢堡，感受社會溫暖，此外，他也會持續做愛心義賣。

張秉鈞表示，孩童是國家未來的希望，尤其是弱勢兒童更需要社會的溫暖及關懷，因此與「漢堡王子」陳韋強合作提供近100個漢堡給家扶中心小朋友，不僅盡一份社會責任，也讓他們能感受到社會的溫暖，希望大家能共同做愛心，一起照顧社會弱勢。

(中時 )