川普若沒連任，兩岸關係會生變嗎？這或許是台灣網友相當關心的一件事。美國戰略與國際研究中心(CSIS)近日一份關於「美國人對台灣的支持意願」比例較前一年有所提升，該智庫高級研究員葛來儀（Bonnie Glaser）表示，這代表美國下屆政府對台政策不太可能改變。

美國智庫近期舉辦的一場研討會，探討美國對台政策路線，港媒《中評社》報導，葛來儀在會中表示，若川普成功連任，美國對台的政策將取決於他的國安團隊運作，因對中國和台灣，並非川普一人能擬定，是由團隊策畫、推動。葛來儀分析，她不認為美國政府換屆，對台政次就會有重大轉變。

對於目前民調領先的民主黨總統候選人拜登若當選，是否會調整對台政策？葛來儀（Bonnie Glaser）認為，拜登政府對台灣的支持可能不會那麼公開、明顯，甚至對台軍售可能也將「安排在適當時機」，藉此減少對「美中關係」的負面影響。

葛來儀也斷言，下屆總統不論是川普或拜登，都將繼續加強與台灣的關係，但力度會取決於北京對台施壓的程度。對於民調顯示川普領先，她認為，拜登尤其不希望被視為對華軟弱。

對於美國對台政策該轉為清晰或模糊化?葛來儀說，她不贊成現在對台清晰化，她認為，在當前美中競爭激烈、關係惡化時刻，清晰化卻可能激起北京的激烈反彈，但美國人對台支持意願升高，這也將可能影響美國政府對台政策的調整。

(中時新聞網)