詭異巧合令人毛骨悚然，承辦過無數刑事案件的退休刑警高仁和，在辦案過程中，也曾碰到沒辦法用科學角度解釋的事情，他接受《中時新聞網》專訪表示，有次負責摩鐵命案，竟發生一連串不可思議的超自然現象及靈異巧合。

摩鐵靈異死亡房號 命案現場見藍衣女索2命

高仁和透露，當年有對情侶從二樓汽車旅館準備退房，走到迴旋樓梯的最後一根鐵柱子時，男生不慎跌倒，後腦不偏不倚的撞到鐵柱凸出來的螺絲釘，當下男子還有意識，但由於救援難度高，現場警消人員判斷說，直接將人抬起送醫，沒想到這個舉動，讓這名男子直接當場身亡。

小倆口進摩鐵，竟遇死劫（示意圖/達志影像/shutterstock提供）

高刑警隨後用立可拍，記錄案發現場，事後警方檢查照片，發現房內出現一名身穿白衣藍裙的媽媽桑，原以為是摩鐵清潔人員，不料詢問後，大家異口同聲都說不認識，而目擊男友慘死的女友，沒多久也打給高刑警說「我已連續做了好幾天的惡夢，男友其實不是跌倒，他是被推下樓的，而且夢中的那名女子還跟我講『要收兩條命』！」高仁和聽完，除了安撫受驚女子外，也沒把這件事放心上，沒多久，這起命案也以意外結案。

好友的一通來電，串起種種靈異巧合。(示意圖/達志影像)

幾年後，高仁和離開這個單位，突然接到一通好友來電，對方說「兄弟，我現在在淡水河這邊處理一具無名屍，因爲屍體嚴重腫脹，無法辨識身份，不過死者身上有你的名片」高仁和聽完匆忙趕去現場，當下看到名片背後的手寫字，就知道這具無名屍是誰。

事後將所有資料調出，就能聯想當時搜查中的種種細節與詭異巧合，最讓人毛骨悚然的是，摩鐵案女友死亡當天是10月12日，而當時摩鐵命案現場的房號正是「1012」。

（攝影/陳威成、剪輯/陳科廷）

(中時新聞網)