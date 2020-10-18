一場秋雨一場涼，現在已到深秋了。很多人出現皮膚乾燥粗糙、口乾咽癢，或乾咳的現象。想要除秋燥，就要適時進食滋陰潤燥。而秋天身體最愛的白蘿蔔等6種白色食物，都是當令食材，不僅鮮嫩且口感極好，價格也比較便宜。趁此時節多吃點，對身體好處多多。

湖北人燕子在《今日頭條》撰文指出，白蘿蔔、山藥、荸薺、蓮藕、百合及菱角6種食材都是秋天上市，可以根據自家的口味，搭配肉類燉煮或炒食，都是很不錯的選擇。

一、白蘿蔔

白蘿蔔味道清甜、營養價值高，受到很多人喜愛。白蘿蔔含有豐富的碳水化合物和多種維生素，蘿蔔中的B族維生素和鉀、鎂等礦物質。

推薦吃法：白可以醃製成蘿蔔乾，或是醃製開胃小菜，白蘿蔔牛肉湯。

二、山藥

山藥含有大量的澱粉物質。澱粉雖然是多糖，但是它進入人體後會被分解成為單糖，這樣就是我們人體內的直接能源物質，所以它的營養物質極高。

推薦吃法：山藥排骨湯、山藥炒黑木耳，作為秋補以煮粥為佳，可單用也可搭配其他食材，滋養潤燥兼得。

三、荸薺

荸薺又叫馬蹄，有「地下雪梨」的美譽。馬蹄是所有莖類蔬菜中的磷含量最高，可以促進人體發育，同時幫助體內的糖、脂肪、蛋白質三大物質的代謝，調節酸堿平衡。馬蹄雖含大量的澱粉，但熱量比白米飯低。其富含水分，也含多種維生素 A、B2、C 和礦物質鈣、磷、鎂等。

推薦吃法：不建議生吃，如果生吃一定要去皮，建議煮、炒、燒、煨。

四、蓮藕

蓮藕含有豐富的碳水化合物、蛋白質、天門冬素、焦性兒茶酚等多種對人體有益的成分，另外還有豐富的鈣、磷、鐵和維生素B、尼克酸、維生素C等多種維生素，營養價值極高。切開藕時，會有藕斷絲連的現象，這是由於黏稠物質的緣故，黏稠能促進蛋白質的消化。

推薦吃法：七孔藕澱粉含量較高，水分少，黏而不脆，適宜做湯；九孔藕水分含量高，脆嫩、汁多，涼拌或清炒最為合適

五、百合

百合的營養成分非常的多，除含有澱粉、蛋白質、脂肪及鈣、磷、鐵，維生素B1、B2、C，泛酸、胡蘿蔔素等營養素外，還含有一些特殊的營養成分。

推薦吃法：百合蓮子粥。

六、菱角

菱角味甘、涼、無毒，是一年生草本水生植物菱的果實。菱角含有豐富的蛋白質、不飽和脂肪酸及多種維生素和微量元素。

推薦吃法：菱角可煮熟單吃或搭配煮粥，比如小米粥、燕麥粥、綠豆粥等等，這些粥酌量放糖或者鹽味道更佳。

(中時新聞網)