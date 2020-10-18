台南17日晚間連3震，引起當地民眾恐慌，不禁又讓人想起921及311大地震造成的嚴重傷亡，許多人好奇下一次超級大地震會發生在哪裡？有科學家推測，日本位處的馬里亞納大海溝，能量一直在蓄積，因此下次還會發生更大規模的地震，只是具體時間仍然無法預測。

由於日本處於太平洋板塊跟亞歐板塊碰撞交錯位置，《每日頭條》報導，日本南側的馬里亞納大海溝附近，就是地震最活躍的地震帶，兩個超級大陸板塊互相撞擊摩擦，所積蓄的能量正逐漸遞增，當交錯摩擦地帶的地栓再次發生斷裂，能量會瞬間被釋放，進而發生一次超級大地震。有日本研究預言，巨震規模恐怕達到10，釋放的能量大概是311地震的30倍左右。

所謂的地栓是指兩個大陸板塊撞擊交錯處、互相被卡住的地帶，科學家認為，地栓是發生地震的直接元兇，根據過去幾十年的觀測資料，已經確定了上千個地栓位置，不過更令科學家擔心的是，巨大的地栓能量還在蓄積當中，還沒有被徹底釋放，這意味著未來還可能發生超級大地震，目前科學家斷定，在日本周邊還有很多較大的地栓在未發現的行列。

透過衛星定位系統的數據研究，科學家發現，日本關東地區存在著一個巨大的地栓，這個地栓就是造成1927年關東大地震的元兇，當前所蓄積的能量已經差不多了，如果發生大規模地震，屆時將引起巨大海嘯，東京地區將變成一片汪洋。

此外，科學家還擔心，富士山底下的地震，有可能把這座沉睡300年的火山給驚醒，而且富士山火山噴發的能量已經達到臨界點，隨時都有可能爆發，一旦東京發生大規模地震，很可能會直接影響富士山火山噴發，對東京帶來更大的傷害。

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(中時新聞網)